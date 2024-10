Harris accuse Trump de dissimulation sur son bilan médical

La vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate démocrate à la Maison Blanche, devant la presse avant un déplacement de campagne en Caroline du Nord (Etats-Unis) le 13 octobre 2024 ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )

La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé samedi Donald Trump de manque de transparence sur sa santé après avoir publié son propre bilan médical, pointant leurs presque 20 ans de différence d'âge.

"Il est clair pour moi que lui et son équipe ne veulent pas que le peuple américain voie vraiment ce qu'il fait et sache s'il est ou non effectivement apte à remplir les fonctions de président des Etats-Unis", a déclaré la candidate démocrate à l'élection du 5 novembre.

"Il est inapte à exercer ce mandat", a-t-elle affirmé à des journalistes avant son départ pour l'Etat disputé de Caroline du Nord (sud-est), récemment sinistré par l'ouragan Hélène.

Un diagnostic qui contraste avec le rapport médical détaillé publié samedi par la Maison Blanche, concluant que Kamala Harris, 59 ans, a "la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence" des Etats-Unis et se trouve "en excellente santé".

Elle espère ainsi alimenter un débat sur les facultés de son rival républicain de 78 ans.

L'ex-président américain et candidat républicain Donald Trump lors d'une table ronde avec des représentants de la communauté hispanique à Las Vegas, aux Etats-Unis, le 12 octobre 2024 ( AFP / RONDA CHURCHILL )

L'équipe de campagne de Donald Trump a rétorqué que Kamala Harris avait un calendrier "beaucoup plus léger" que son adversaire, preuve selon elle qu'il lui manque "l'endurance du président Trump".

Le candidat républicain a déjà publié volontairement plusieurs rapports de médecins qui "concluent tous à la parfaite et excellente santé" de Donald Trump, a rappelé Steven Cheung, directeur de la communication de sa campagne, dans un communiqué.

Il se référait notamment à une lettre du médecin personnel de Donald Trump faisant état de résultats d'examens physiques dans la norme et de résultats de tests cognitifs "exceptionnels". Mais ces examens remontent déjà à septembre 2023.

- "Que cache-t-il ?" -

Et le camp Harris a redoublé ses attaques.

"Le 20 août, Donald Trump a déclaré qu'il publierait +bien volontiers+ ses bilans médicaux. Il ne l'a pas fait", a déclaré sur X un porte-parole de la campagne de la démocrate, Ian Sams.

"Que cache-t-il?", a-t-il demandé, soulignant le refus de l'ex-président de débattre à nouveau avec Kamala Harris après leur joute télévisée de septembre.

Les questions sur l'âge et les facultés déclinantes de Joe Biden ont plombé sa campagne, jusqu'à ce que le président démocrate de 81 ans jette l'éponge en juillet après un débat calamiteux face à son prédécesseur républicain.

La question est depuis rarement abordée dans les médias et n'a pas d'influence notable sur les sondages, toujours extrêmement serrés.

Et ce, malgré la grande différence d'âge entre les deux candidats et la tendance toujours plus prononcée de Donald Trump aux digressions et discours décousus, comme le relève le New York Times dans un récent article.

La vice-présidente voudrait donc remettre le sujet au goût du jour, à l'avantage des démocrates cette fois.

- "Défendre notre civilisation" -

Joe Biden et Donald Trump lors d'une cérémonie de commémoration des attentats du 11-Septembre, à New York, le 11 septembre 2024 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump, à la présence physique indéniable, conserve cependant un rythme très soutenu de voyages et de meetings, et ne montre pas de fatigue comparable à celle qui marque souvent la démarche, les traits et l'élocution de Joe Biden.

En meeting samedi soir à Coachella, en Californie, avant un autre le lendemain en Arizona, un Etat clé du Sud-Ouest, l'ancien président a ainsi tenu son audience en haleine pendant près d'une heure et demie, malgré la chaleur, avec un énième discours catastrophiste sur l'immigration.

Il a accusé Kamala Harris d'avoir "orchestré l'invasion de l'Amérique" et promis une fois encore des expulsions massives dès son retour au pouvoir et de lourdes peines de prison pour les immigrés clandestins.

"Nous défendrons notre civilisation. Nous ne nous laisserons pas conquérir, nous ne nous laisserons pas occuper. Nous recouvrerons notre souveraineté", a lancé Donald Trump.

Selon les sondages, l'âge des candidats n'est pas un sujet important pour une grande partie des électeurs.

Une enquête d'opinion Gallup publiée le 10 octobre indique que 41% des électeurs jugent Donald Trump trop vieux pour être président, à peine 4 points de plus qu'en juin, avant l'entrée en lice de Kamala Harris.