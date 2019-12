Haris Belkebla, exclu de l'équipe d'Algérie avant la CAN : «J'avais hâte d'y retourner»

Haris Belkebla, 25 ans, est l'une des révélations de Brest, avec qui il affronte Bordeaux ce mercredi soir (21h05) et découvre la L1 cette saison. Discret, il avait fait parler de lui en juin dernier lorsque, juste avant le début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le natif d'Aubervilliers avait été écarté de la sélection d'Algérie pour avoir montré ses fesses lors d'une vidéo diffusée en direct sur le réseau social Twitch. Le milieu de terrain a depuis été rappelé en novembre pour les deux rencontres qualificatives en vue de la prochaine CAN contre le Botswana et la Zambie. Retrouvant au passage le maillot des Fennecs durant vingt minutes.Comment avez-vous vécu ce mauvais buzz autour de vous ?HARIS BELKEBLA. J'ai commis une grosse erreur. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'avoir fait du mal à ma famille, que notre nom soit sali. Mais cet écart de conduite était au départ surtout une mauvaise blague. Tous ceux qui me connaissent savent très bien qui je suis vraiment. En aucun cas, je suis un élément perturbateur. J'aime rigoler, apporter ma joie de vivre et ma bonne humeur dans un groupe.Cet incident a-t-il modifié votre insouciance naturelle ?Quand on doit faire face à un tel déferlement, bien sûr que ça fait réfléchir. On grandit de ses erreurs. Mais je n'ai pas envie de modifier fondamentalement mon comportement en me repliant sur moi-même. Ce ne serait plus moi.Vos rapports avec le sélectionneur Djamel Belmadi ont-ils changé ?Le jour même, il était en colère, il m'a convoqué et m'a dit que je devais partir. Il m'a demandé de faire profil bas. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ne m'a pas condamné. Il m'a dit que je ne serai pas black-listé pour la suite. Je n'avais envie que d'une chose : être un jour rappelé pour montrer mon vrai visage sur le terrain. J'avais hâte d'y retourner pour solder le passé et ça passait par des grosses performances avec ...