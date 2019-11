Harcelés par la «Ligue du LOL» sur Internet, ils racontent leur calvaire

Quand elle a ouvert sa boîte e-mail ce week-end, Florence a ressenti la même vague d'angoisse qui l'avait envahie il y a quelques années. Celle qui l'avait frappée lorsqu'elle avait été victime de harcèlement en ligne pendant quatre ans. Dans sa boîte, un message : celui de David D., rédacteur en chef des Inrockuptibles, qui s'excusait d'être à l'origine d'un canular douteux lorsqu'elle était encore journaliste précaire, il y a près de dix ans.

Elle raconte : « Au téléphone, il s'était présenté comme Laurent Bon, du Petit Journal, et me proposait une place de chroniqueuse dans l'émission. A l'époque, j'étais intermittente à France 5, toutes les propositions de travail étaient les bienvenues. [...] Mais quelques jours plus tard, l'appel enregistré a été mis en ligne. Et il l'est resté pendant six ans. »

J'ai aussi été harcelée par la ligue du LOL pendant des années. Leur dernier fait d'arme est toujours en ligne, et il est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (Y a prescription.) https://t.co/EB08ZL07Zq J'ai vos noms, mecs. J'oublie pas.

-- Florence Porcel (@FlorencePorcel) 8 février 2019

Un canular partagé - elle ne sait pas combien de fois -, qui a probablement dû faire rire les nombreux camarades du journaliste, tous membres du même groupe Facebook : « La Ligue du LOL». C'est ce groupe, qui, depuis trois jours, affole la sphère médiatique, très active sur Twitter.

Ce groupe, qui réunirait une trentaine d'hommes - et quelques femmes - travaillant dans les milieux des médias, de la communication ou de la publicité, est accusé d'avoir harcelé, à des degrés différents, plusieurs autres internautes actifs sur les réseaux sociaux : militants féministes, jeunes journalistes précaires, blogueurs sur des thèmes de société encore peu médiatisés... Des femmes, pour la majorité d'entre eux.

Attaques frontales et ...