Harcèlement sexuel : le raté embarrassant du ministère du Travail

Un pas en avant, deux pas en arrière : la "grande cause du quinquennat" d'Emmanuel Macron peine encore à se mettre en marche. Depuis 2017, le gouvernement martèle son attachement à ce que la situation des femmes ne soit plus négligée, où que ce soit, dans n'importe quel cadre, et essaye de tendre, le plus possible, vers l'égalité des sexes. Ainsi Muriel Pénicaud joue-t-elle un rôle crucial tant le monde du Travail, dont elle a le portefeuille, reste un environnement trop souvent hostile quand on est une femme. L'affaire révélée ce samedi par Libération illustre à merveille qu'un long chemin reste encore à parcourir.Lire aussi Violences faites aux femmes : « Notre justice est encore trop patriarcale »Au c?ur des préoccupations et des contrôles des inspecteurs du travail, l'égalité entre les femmes et les hommes faisait l'objet d'un réseau de formation au sein du ministère pour sensibiliser ses agents en devenir à ce type de problématiques. Il convient bien ici d'utiliser l'imparfait, ce réseau a été interrompu mi-novembre. Dans un communiqué qu'a pu consulter le quotidien, le syndicat Sud Travail affaires sociales (Sud TAS) déplore que ce réseau de formation ait été « balayé d'un trait de plume (...) après que les formatrices et formateurs ont interpellé la direction de l'Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) sur la mauvaise gestion d'un agissement sexiste d'un élève survenu lors...