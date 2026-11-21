Harcèlement et suicide de la lycéenne Camélia : ses proches déposent une nouvelle plainte

La mère de Camelia, une lycéenne qui s'est suicidée après un harcèlement soclaire, tient un portrait de sa fille lors d’une marche silencieuse en sa mémoire, le 25 janvier 2026 à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Les proches d'une lycéenne de Seine-et-Marne, Camélia, qui s’était suicidée en janvier juste après un entretien avec son proviseur, ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour relancer l'enquête sur le harcèlement scolaire qu'elle dénonçait, a confirmé samedi leur avocat, comme révélé par le quotidien Le Parisien.

La lycéenne de Mitry-Mory est morte le 13 janvier, quelques jours avant ses 18 ans. Des centaines de personnes s'étaient ensuite mobilisées devant son lycée et le drame avait rencontré un grand écho médiatique.

La mère et les deux oncles de Camélia, souhaitant la saisine d’un juge d'instruction, ont déposé à Meaux une plainte avec constitution de partie civile pour "homicide involontaire" contre le proviseur et pour "harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider" contre une jeune majeure, cinq mineures et contre X, a indiqué à l'AFP Me Moad Nefati.

"Ce sont des investigations techniques et complexes. On entre dans le continent caché des ados, pas visible pour les proviseurs. Ce n'était pas compatible avec une enquête judiciaire courte", commente Me Nefati, évoquant l'enquête préliminaire menée en moins de trois semaines pour aboutir, en février, à un classement sans suite.

Juste avant son suicide, Camélia avait eu un entretien avec le proviseur, sans ses parents, en présence d'une conseillère principale d'éducation (CPE) stagiaire : la mineure avait alors été avertie qu'elle risquait une sanction, se voyant reprocher d'avoir créé fin novembre une fausse conversation sur Snapchat en usurpant les identités d'élèves.

Ses proches font valoir qu'elle avait alors été renvoyée à sa propre part de responsabilité, alors qu'elle était très fragilisée depuis des semaines, ayant fait part d'insultes, brimades, humiliations quotidiennes de la part de plusieurs élèves. Sa mère avait envoyé un courriel de signalement à l'établissement un mois plus tôt.

Avant de passer à l'acte, l'adolescente avait écrit des sms à sa mère : "Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire", le proviseur a "dit que je me victimise".

"Il y a quand même des auditions d'élèves selon lesquelles +la classe entière+ en voulait à Camélia", rapporte Me Nefati qui avance qu'une des jeunes filles mises en cause pour harcèlement pendant l'enquête avait "déjà fait l'objet d'une composition pénale pour des faits similaires dans un autre établissement".

Le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, avait annoncé le 9 février avoir classé sans suite la plainte pour harcèlement scolaire déposée par les parents, au terme d'investigations "méticuleuses", avec des dizaines d'auditions de témoins, ayant mobilisé 12 enquêteurs.