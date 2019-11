Harcèlement de rue : le mot de passe que les femmes peuvent prononcer à Reims

Un verre de bière à la main, les étudiants commencent à affluer sur le parvis de la place Stalingrad à Reims (Marne). Sur le trottoir de droite, le bar Kilberry ne désemplit pas. Et de l'autre côté, les fumeurs se massent à l'entrée du Stalingrad, comme tous les vendredis soir. Paloma et Marie rejoignent Agathe, Léo et d'autres étudiants de l'École supérieure d'art et de design. Une affichette attire leur attention : « Où est Angela ? » Trois mots qui ne leur évoquent pas grand-chose. En réalité, c'est un mot de passe créé à l'origine, en 2016, dans l'est de l'Angleterre : « Ce n'est pas une question anodine, détaille Myriam Kaddouri-Espinasse, la présidente de l'association HeForShe, qui œuvre pour l'égalité homme-femme. Si on se sent suivi ou harcelé verbalement dans la rue, on peut utiliser ce code pour interpeller discrètement le staff de l'un des bars partenaires. » Ce dispositif est en place depuis une dizaine de jours à Reims à l'initiative de HeForShe. Il n'a donc pas encore eu l'occasion de faire ses preuves, mais il rassure la clientèle. « Ça nous est toutes déjà arrivé de presser le pas parce qu'un gars nous fait peur. Savoir qu'on peut être à l'abri dans ces bars, c'est une bonne chose. Ça n'arrive pas qu'à Marseille ou Paris, ça ne dépend pas de la taille de la ville, mais de l'heure et de l'endroit », témoigne Marie. VIDÉO. «J'étais prête à me battre» : frappée par son harceleur, elle témoigne Une fois prévenue, l'équipe du bar a des réflexes clés en main à enclencher : proposer de s'asseoir, de charger son mobile, appeler un taxi.... « Ça se faisait déjà dans certains bars mais on est là pour créer des automatismes et rendre visible le dispositif grâce aux affichettes », explique Manon Hourlier, membre de HeForShe.«Ce dispositif devrait être valable partout»« C'est dommage qu'on en arrive là et c'est grave qu'en 2019 ...