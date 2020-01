Harcèlement à l'Assemblée nationale : les députés passent (enfin) à l'action

Il n'est jamais trop tard ! Les députés ont avancé lentement sur un sujet pourtant urgent et brûlant : la création d'une cellule anti-harcèlement. Une telle instance, leurs collègues sénateurs l'ont déjà mise en place à l'automne 2018 et le Parlement européen en 2014. Mais, conscient de ce retard, le bureau de l'Assemblée nationale en a adopté le principe en novembre dernier, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020. « La cellule sera professionnalisée et nous sommes en train de recruter des compétences médicales, juridiques, et psychologiques, spécialisées dans le harcèlement moral et sexuel », précise un membre du bureau pour expliquer pourquoi la cellule n'est toujours pas mise en place.Ces professionnels seront accessibles par téléphone « pour permettre un accès plus facile en particulier pour les assistantes parlementaires en circonscription », insiste-on à l'Assemblée. Le public concerné par cette cellule comprend non seulement les députés et les collaborateurs, mais aussi les personnels des services, « donc bien plus large que le Sénat ou le Parlement européen », glisse une députée de la majorité. Depuis plusieurs mois, de nombreux élus et collaborateurs tiraient la sonnette d'alarme. Incités par le contexte général de #MeToo et dans la foulée d'une étude de la Fondation Jean Jaurès qui dénonçait le retard pris par l'Assemblée dans ce domaine.Plainte contre le vice-président de la délégation aux droits des femmesEn septembre dernier, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, avait reçu deux courriers, le premier émanant de l'intersyndicale des représentants des collaborateurs parlementaires, le second du collectif Chair collaboratrice. Au même moment, le 3 septembre, La Dépêche du Midi révélait qu'une enquête préliminaire visant le députéLREM de Haute-Garonne Pierre Cabaré avait été ouverte par le parquet de Toulouse, à la suite d'une plainte pour « ...