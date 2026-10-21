Hansi Flick rappelle que « les titres ne se gagnent pas en octobre »

Factuel. En conférence de presse après le revers de Barcelone sur la pelouse du PSG ce mardi soir (4-2), lors de la 3 e journée de Ligue des champions, Hansi Flick, l’entraîneur du club catalan, a d’abord assuré avoir apprécié la rencontre : « Je pense que ça a été un match fantastique de la part des deux équipes. Nous avons commis trop d’erreurs, notamment en première mi-temps. C’est ce que nous devons analyser, mais j’ai vu pas mal de bonnes choses. C’était un très bon test pour nous. »

« Nous devons apprendre de ce match »

Questionné sur l’état de forme de ses protégés , l’entraîneur allemand n’a pas botté en touche. « Je ne dois pas trouver d’excuses. Les erreurs arrivent parce que nous ne sommes parfois pas frais », a-t-il expliqué. « Ce qu’a fait l’équipe ces quinze derniers jours, c’est incroyable malgré plusieurs difficultés comme contre Séville. Les joueurs ont fait preuve d’une très bonne attitude. Nous ne sommes pas au top, nous sommes à un bon niveau […] Nous devons apprendre de ce match, et les titres, on ne les remporte pas en octobre, mais au mois de juin. »…

TM pour SOFOOT.com