Hansi Flick prolonge avec le Barça
On l’attendait, c’est fait. Alors qu’il avait affirmé au mois de mars que le FC Barcelone serait le dernier club de sa carrière d’entraîneur, Hansi Flick vient de prolonger son bail en Catalogne pour une année supplémentaire. Depuis ce lundi, le technicien allemand est désormais lié avec les Blaugranas jusqu’en 2028 , avec une année supplémentaire en option.
We’ll enjoy two more years of the best football. pic.twitter.com/OvUaPdGBkM…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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