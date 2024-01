information fournie par So Foot • 14/01/2024 à 22:54

Hannibal Mejbri vers Séville

Hannibal se rapproche de Carthage.

Selon Fabrizio Romano, Manchester United va prêter Hannibal Mejbri (20 ans) au Séville FC. Une option d’achat de 20 millions d’euros est évoquée et la visite médicale est imminente, en début de semaine prochaine. Cette saison, la pépite tunisienne – qui a décidé de ne pas participer à la CAN pour se concentrer sur sa carrière en club – n’a eu droit qu’à des miettes puisqu’il n’a disputé que cinq matchs avec les Red Devils . Le natif du 20 e arrondissement de Paris n’a été titulaire qu’à deux reprises, face à Newcastle début novembre et contre Galatasaray, en Ligue des champions.…

AL pour SOFOOT.com