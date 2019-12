Handball : un Français sacré champion du monde... avec les Pays-Bas

L'équipe de France connaît son successeur. Les Pays-Bas ont remporté le Mondial féminin de handball au Japon ce dimanche, en battant l'Espagne (30-29). Si les Bleues ont connu une désillusion dans cette campagne, étant piteusement éliminées au tour préliminaire, un autre Français a lui brillé : Emmanuel Mayonnade. null #Mondial2019 Les Néerlandaises championnes du monde de hand ! pic.twitter.com/yWz6V2YSgX-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 15, 2019 L'entraîneur tricolore a mené les Néerlandaises à leur premier titre mondial. L'homme de 36 ans est aux commandes de la sélection depuis janvier 2019. Première compétition internationale donc et premier grand succès pour Mayonnade. Et cerise sur le gâteau, les Pays-Bas et son technicien français décrochent la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.Entraîneur du meilleur club françaisEmmanuel Mayonnade réussit parfaitement ses premiers pas à la tête d'une sélection nationale. Mais l'entraîneur n'est pas inconnu dans le paysage du handball français. Depuis fin 2015, il dirige l'équipe féminine de Metz, soit la meilleure équipe française des dernières années. En effet, le club mosellan est le principal fournisseur de talents pour l'équipe de France. Lors de ce Mondial, 6 des 20 joueuses du groupe étaient Messines. Félicitations à nos techniciens Manu Mayonnade et Katya Andryushina pour ce titre ! https://t.co/LaYC7gwLAH-- Metz Handball (@MetzHandball) December 15, 2019 Depuis sa prise de poste dans la formation lorraine, Mayonnade a toujours décroché le titre de champion de France. Il a aussi été élu à cinq reprises le meilleur entraîneur de Division 1 (2010 avec Mios-Biganos, 2016, 2017, 2018, et 2019).Emmanuel Mayonnade a très vite débuté comme entraîneur principal d'une équipe professionnelle. En 2006, âgé de 23 ans il a succédé à son oncle décédé, Dominique Mayonnade, sur le banc de Mios-Biganos (Gironde). Il est alors ...