Handball : «PSG-Montpellier est le match de l'année», affirme Vincent Gérard

Le choc PSG - Montpellier met face à face les deux meilleures équipes de Starligue du début de saison, celles qui jouent la Ligue des champions. Déterminant dans la course au titre, ce duel permet à Vincent Gérard de retrouver son ancien club. Le président de l'Association des joueurs professionnels (AJPH) fait aussi un point sur le combat pour l'allègement du calendrier.Ce PSG - Montpellier est-il vraiment un match particulier ?VINCENT GÉRARD. Il est important : le championnat peut se jouer à pas grand-chose, et prendre des points sur nos adversaires directs est essentiel. Montpellier fait partie des équipes qui peuvent battre Paris. C'est un match engagé et engageant qui nous attend. Grosse semaine en Lidl Starligue avec un choc de Titans jeudi soir entre le leader Paris et son dauphin Montpellier Présentation de la #J09 https://t.co/qwQNy8R658 pic.twitter.com/k5A0b3aCQK-- Lidl Starligue (@LidlStarligue) November 12, 2019 Est-il comparable au clasico du foot PSG - OM ?C'est clairement le match de l'année en France avec la meilleure équipe de l'histoire d'un côté contre la meilleure actuelle de l'autre. Je ne suis pas trop versé dans les rivalités nord-sud. C'est d'abord un duel de très haut niveau. Paris construit pour égaler les records historiques de Montpellier qui mérite tout notre respect.En cas de victoire, vous aurez déjà 6 points d'avance au classement...Ce serait très intéressant. Mais j'ai payé avec Montpellier il y a deux ans pour savoir que, même quand on a 6 points d'avance à la fin des matchs aller, on peut perdre le titre. À la fin, c'est Paris qui avait gagné. N'inversons pas l'histoire cette fois-ci. Qui de @Viranmorros, @Gerard_Vincent, @LKARABATIC_Off, @Nedim_Remili ou @syprzak_kamil a été élu Meilleur Parisien d'octobre ? Plus d'infos ici https://t.co/hlr1BuI9T8 pic.twitter.com/BAr51ZWAXo-- PSG Handball (@psghand) 12 novembre 2019 Y a-t-il un sentiment particulier à ...