Handball-Les Bleues tombent contre l'Allemagne en demi-finales du Mondial
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 19:19

L'équipe de France féminine de handball est tombée de haut vendredi, éliminée en demi-finales du Mondial face à l'Allemagne (23-29), qui jouera sa première finale en compétition internationale depuis l'Euro 1994.

Championnes du monde en titre, les Bleues ont de nouveau buté aux portes de la finale, comme l'an passé à l'Euro où elles avaient été battues par le Danemark (24-22). Le sélectionneur Sébastien Gardillou, qui disputait sa deuxième compétition en tant que sélectionneur, tentera de ramener une première médaille à ce poste lors du match pour la troisième place, dimanche, contre les Pays-Bas ou la Norvège.

La France était pourtant une habituée des finales mondiales puisqu'elle en a joué trois lors des quatre dernières éditions (pour deux titres en 2017 et 2023, après celui de 2003).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

