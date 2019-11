Handball : les Bleues montent en puissance à une semaine du Mondial

Les voyants sont au vert. A moins d'une semaine de l'ouverture du Mondial au Japon (30 novembre - 15 décembre), l'équipe de France féminine semble prête à défendre son titre acquis en 2017. Une première pour cette génération. Ce dimanche, les Bleues ont achevé leur préparation à Tokyo en remportant la Japan Cup avec un 100 % de victoires : contre le Brésil (33-22), le Japon (28-23) et la Slovénie (33-21).« On a eu des confrontations mitigées car le Brésil et la Slovénie n'étaient pas à 100 %. Les Japonaises sont aussi une équipe particulière, avec un jeu bien différent. On a essayé de se concentrer sur notre jeu. On est contentes de ce qu'on a pu produire en défense et en attaque », atteste l'ailière gauche Manon Houette. #EdFF33 null 21Les Bleues terminent invaincues dans cette #JapanCup ! nullnull Rendez-vous le 30 novembre pour le coup d'envoi de leur Mondial #BleuetFier pic.twitter.com/kgQhryl08C-- Equipes France Hand (@FRAHandball) November 24, 2019 « Il y a eu du turnover pour que tout le monde soit en pleine forme la semaine prochaine »Les Tricolores n'ont pas eu à forcer pour s'imposer dans cette préparation. Olivier Krumbholz a aussi eu le luxe de faire tourner son groupe. « Il y a eu du turnover pour que tout le monde soit en pleine forme la semaine prochaine », ajoute Houette. Faire tourner, c'est l'essentiel, ça a été notre force sur les derniers Mondiaux et Euro. Surtout avec un niveau aussi dense et la quantité de matchs. »Les Françaises sont également rassurées de ne voir aucune blessure plomber l'effectif. Car les conditions n'étaient pas simples. Arrivées à Tokyo depuis le lundi 18 novembre, les championnes du monde ont vite dû s'adapter au décalage horaire et à la vie japonaise. « Ça a été très compliqué sur les premiers jours, selon les heures de sommeil qu'on a réussi à avoir. Petit à petit, ça se met en place, assure Manon Houette. On a eu la chance ...