Handball : le PSG garde son cap

Malgré la grève des transports, le train du PSG Handball n'a pas rencontré le moindre incident de parcours dans la salle du Tremblay, modeste 13e du classement, ce mercredi soir.« Après le premier quart d'heure (NDLR 9-13, 18e), on a creusé l'écart au score, puis on a bien géré ce match, a déclaré Kim Ekdahl du Riez, l'arrière gauche suédois du PSG, auteur de six buts, au micro de BeIN. Je suis content de notre boulot, sachant qu'on avait bien galéré lors des deux matchs contre cette équipe l'année dernière. On a été bien stable et concentré. » 60': 12 sur 12 pour les Rouge et Bleu en @LidlStarligue !!!! Plus d'infos sur ce #TREPSG, à venir sur notre site officiel ! pic.twitter.com/keRsqseohK-- PSG Handball (@psghand) December 11, 2019 Rentré au vestiaire à la pause avec quatre buts d'avance (23-19), le leader n'a pas faibli par la suite, en dépit d'une équipe en partie redéployée, à cause de diverses absences -- Remili, Luka Karabatic notamment. « Plusieurs de nos joueurs n'occupaient pas à leur poste habituel et la qualité de notre jeu s'en est un peu ressentie mais globalement, on a su s'adapter à ces difficultés nouvelles. »De leur côté, les Tremblaysiens n'ont pas démérité, en particulier en attaque. « J'ignore si c'est la première fois qu'on met 32 buts (cette saison), a dit Luka Brkljacic, le demi-centre de Tremblay, 6 buts. On n'avait rien à perdre contre eux, on s'est senti libéré offensivement. Mais ils font beaucoup de rotations, il n'est pas facile de tenir contre eux. On a fait ce qu'on a pu... »Les deux autres clubs franciliens qui jouaient mercredi soir ont perdu : Ivry dans sa salle devant Chartres 28-26 et Créteil à Saint-Raphaël 32-29. Prochaine échéance pour le PSG, la visite de Dunkerque pour le dernier match avant la trêve.Le tirage au sort des 1/8es de finale de la Coupe de France Il a été effectué à Créteil mercredi soir. Les affiches des ...