Handball : «Le côté compétiteur ne s'éteint jamais», assure Michaël Guigou

Pas besoin pour lui de faire une longue liste de vœux pour la nouvelle année. Michaël Guigou, qui compte 278 sélections en équipe de France, n'a qu'une idée en tête : terminer sa carrière internationale avec une troisième médaille d'or olympique autour du cou. En attendant, l'ailier gauche de Nîmes affronte, avec les Bleus, la Serbie en Golden League (compétition internationale amicale) ce vendredi 3 janvier (20h45) à Metz (Moselle). Avant le Championnat d'Europe, qui démarre une semaine après, et l'opportunité de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon. Un objectif pour le doyen des Tricolores, qui fêtera ses 38 ans le 28 janvier.Comment abordez-vous cette dernière ligne droite sur le plan international ?MICHAËL GUIGOU. Je veux bien finir avec cette équipe. Nous sommes dans une bonne dynamique collective, nous l'avons montré lors de la première journée de Golden League fin octobre (NDLR : succès contre le Danemark, champion du monde en titre, et l'Espagne). J'ai envie que nous nous servions de ce qui s'est passé ces dernières années pour faire un très bon Championnat d'Europe.Où le vainqueur ira directement aux Jeux...Toutes les nations participantes auront cet objectif. La concurrence s'est d'ailleurs élargie. Le Portugal (1er adversaire le 10 janvier) nous a battus en avril dernier (33-27)...Comment se porte réellement l'équipe de France ?Bien. Même si on n'a plus aucun titre, on a quand même pris deux fois le bronze, lors des deux derniers championnats (Europe 2018 et Monde 2019).En tant que doyen, avez-vous un rôle particulier chez les Bleus ?Je sais que j'ai toute la confiance de Didier (Dinart, le sélectionneur, NDLR). Il sait qu'il peut compter sur moi dans les matchs importants. Il y a toujours des anciens comme moi pour accompagner les plus jeunes, sauf que les choses évoluent. Le handball a progressé et la nouvelle génération est un peu plus mature, en ...