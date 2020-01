Handball : la France s'incline face au Danemark

Cédric Sorhaindo, le capitaine de l'équipe de France, et ses coéquipiers s'attendaient à une tout autre opposition que celle de la Serbie, archi-dominée vendredi à Metz vendredi (40-26). Ils n'ont pas été déçus. Dans une AccorHotels Arena archi-comble (14 822 spectateurs), c'est finalement le Danemark qui a remporté (31-30) la 2e étape de la Golden League, compétition amicale qui comptait également la Norvège (vice-champion du monde) en lice.Pour le staff, l'essentiel était surtout de peaufiner les derniers réglages et d'éviter les blessures avant le championnat d'Europe (9-26 janvier), où les Bleus débuteront vendredi face au Portugal (18h15). Sur ces deux points, le contrat est rempli. Didier Dinart, l'entraîneur de l'équipe de France, a largement fait tourner, notamment dans les buts, où Wesley Pardin a succédé en seconde période à Vincent Gérard.Et maintenant, la liste...Dans l'entrejeu, Dika Mem, le Barcelonais, s'est quant à lui mis en évidence en remettant sur les bons rails une sélection française mal partie à la pause (14-17). « On aurait pu quand même l'emporter, raconte Didier Dinart à l'issue de la partie. Le Danemark n'est pas champion olympique ni champion du monde pour rien. C'est quand même positif pour la suite. »Ce lundi, le sélectionneur annoncera la liste des joueurs qui décolleront mercredi pour Trondheim en Norvège. S'ils parviennent à passer le 1er tour, les Bleus se retrouveront sans doute avec les mêmes Danois dans le tour final (à partir du 17 janvier), dont seuls les deux premiers accéderont au dernier carré d'une compétition qui permettra de se qualifier pour les JO de Tokyo. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer.France - Danemark : 30-31 Mi-temps : 14-17Spectateurs : 14822. Arbitres : MM. K. et R. Gasmi.France : Remili (2), Lagarde (1), Prandi (5), Richardson (2), Mem (7), Tournat (1), N. Karabatic (4), Abalo (1), Sorhaindo (1), Guigou (3), Dipanda ...