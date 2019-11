Handball : l'entraîneur Olivier Krumbholz, l'alchimiste des Bleues

L'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball s'apprête à vivre une nouvelle finale du championnat d'Europe, dimanche à Paris, face aux Russes.

« Je suis mort une fois, et on ne peut pas mourir deux fois. » Les mains jointes, installé dans un confortable fauteuil de l'hôtel devenu le camp de base des Bleues à Nantes, Olivier Krumbholz est bien vivant. Bon vivant aussi, lui qui promettait de s'enfiler « une entrecôte grosse comme ça » si d'aventure l'équipe de France féminine de handball se qualifiait pour les demi-finales du championnat d'Europe, avant même d'avoir à disputer sa rencontre décisive contre la Serbie, mercredi.

Si ce menu a été reporté - la défaite des Russes face aux Suédoises mercredi obligeant à une victoire -, les Françaises ont scrupuleusement suivi les instructions de leur entraîneur : « Une qualification, ça va se chercher. » Et même plus encore. Puisqu'en s'imposant (27-21) face aux Pays-Bas, le 14 décembre, dans un Palais omnisports de Paris-Bercy acquis à leur cause, les Bleues se sont hissées pour la première fois de leur histoire en finale de l'Euro.

L'équipe de France est à une marche du sacre, qu'elle convoitera dimanche 16 décembre face à la Russie, un an après avoir décroché un second titre mondial. Elle se situe aussi à un pas d'un doublé Mondial-Euro que seule la Norvège a déjà réalisé chez les femmes. Un tel résultat consacrerait le travail accompli par Olivier Krumbholz à la tête des Bleues, lui que l'on pensait enterré il y a cinq ans.

L'entraîneur qui « optimise » ses collectifs

Placé en 1998 à la tête des Bleues, l'entraîneur messin a fait sortir l'équipe de France féminine de la pénombre. Sous ses ordres, dès 1999, elle remporte sa première médaille (l'argent mondial), suivie de quatre podiums, dont un titre mondial en 2003. Mais en 2013, à la suite de deux campagnes ratées, Olivier Krumbholz est remercié par la Fédération française de handball (FFHB).

