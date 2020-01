Handball : incroyable, les Bleus démarrent l'Euro par une claque !

Les Bleus ne pouvaient pas plus mal débuter l'Euro. La défaite contre le Portugal (25-28) ressemble même un naufrage, assortis de nombreux doutes sur leur capacité à jouer un rôle dans cette compétition.L'équipe de France ne peut en tout cas plus se permettre le luxe d'une nouvelle défaite désormais, si elle veut terminer dans les deux premiers de son groupe. Lequel comprend aussi la Norvège, que les hommes de Didier Dinart affronteront dimanche, et la Bosnie.Ces derniers se sont effondrés dès la première période, perdant notamment de nombreux ballons d'attaque. Ils sont ainsi restés 11 minutes sans marquer, essuyant un cuisant 0-5 juste avant la mi-temps, bouclée avec un but de retard (11-12).Brouillons en attaque et imprécis aux tirsEn seconde période, toujours brouillons en attaque et imprécis aux tirs, les Français se sont compliqué la vie jusqu'au coup de sifflet final. Les Portugais ont alors creusé un écart de trois buts dans le dernier quart d'heure (22-19, 49e).Toutefois, les joueurs de Dinart ont exploité l'expulsion du gardien portugais pour recoller au score (22-22, 52e). Mais, pour un tirage de maillot, Fabregas a laissé son équipe en infériorité numérique à deux minutes de la fin, bientôt rejoint par Guigou, alors que le Portugal menait (25-26). Avant de faire le break (25-27) à une minute de la fin et sceller son succès. null Handball - Euro 2020 Ludovic Fabregas: "On se tire une bonne balle dans le pied"#FRAPOR pic.twitter.com/CU3fLLo9xw-- Hand Action (@HandAction) January 10, 2020 « On était prévenus, a déclaré le capitaine Cédric Sorhaindo au micro de BeIN Sports. Le Portugal a été plus concentré, plus appliqué que nous. On n'a pas su les inquiéter. À certains moments, on aurait dû essayer de limiter la casse. À nous de nous remettre très vite au travail. Une compétition va tellement vite qu'on n'a pas le temps de se lamenter sur son sort. »« C'est le pire ...