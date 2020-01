Handball : Guillaume Gille va remplacer Didier Dinart à la tête des Bleus

Aussi précieux soit-il, l'or ne préserve de rien. Le bronze non plus d'ailleurs. Surtout pas des chocs et des mauvaises surprises. Didier Dinart vient de l'apprendre à ses dépens. En dépit du titre de champion du monde glané en 2017 et des troisièmes places accrochées à l'Euro 2018 et au Mondial 2019, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas résisté à la piètre élimination des Bleus au 1er tour de l'Euro qui vient de sacrer l'Espagne pour la deuxième fois d'affilée.Ce mardi matin, dans cette « Maison du Handball » à Créteil (Val-de-Marne) qu'il avait inaugurée en janvier dernier auprès du président Macron, Dinart sera officiellement démis de ses fonctions. Alors qu'ils n'auraient toujours pas annoncé la nouvelle de vive voix au sortant, Joël Delplanque, le président de la Fédération française de handball et Philippe Bana, le directeur technique national, y dévoileront l'identité de son successeur. Celle-ci ne fait guère de doute.Comme annoncé dimanche, Guillaume Gille, 43 ans et 308 sélections, devrait se voir confier les clés d'une maison bleue qu'il avait (ré) intégrée fin 2016 dans un rôle de « numéro 1 bis » aux côtés de Dinart avant de « glisser » au poste d'adjoint en charge notamment de la préparation physique. Il devrait être épaulé par l'ancien gardien international Yohann Delattre, 53 ans. LIRE AUSSI > Handball : éliminée de l'Euro, « la France n'est pas en état de crise, mais en état d'urgence »Si Dinart n'en a pas pris pour 15 piges, comme ce fut le cas de Daniel Costantini (1985-2001) ou Claude Onesta (2001-2016), c'est que l'élimination surprise au 1er tour de l'Euro après les revers face au Portugal et la Norvège, conjuguée à la rupture avec son groupe, a été jugée trop profonde par les instances dirigeantes. Loin de resserrer les liens, « la réunion vérité » programmée au retour des Bleus dans l'hexagone, n'a fait ...