Handball-Gille remplacé par Dujshebaev à la tête des Bleus

Guillaume Gille a annoncé mardi quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine de handball, une décision prise à l'issue d'un débriefing avec les dirigeants de la Fédération française consécutif à la contre-performance des Bleus lors de l'Euro 2026 en début d'année (7e place).

L'ancien demi-centre international, double champion olympique, champion du monde et champion d'Europe en tant que joueur, est remplacé à la tête des Bleus par l'emblématique entraîneur espagnol Talant Dujshebaev, ancien sélectionneur de la Hongrie et de la Pologne.

Notant la "contre-performance" de l'équipe de France qui a "manqué la dernière marche" vers les demi-finales de l'Euro en Norvège et au Danemark, le président de la Fédération française a déclaré mardi qu'un "électrochoc" était nécessaire "auprès d'une équipe aujourd'hui arythmique".

"Nous cherchions un entraîneur au contact du terrain, qui a déjà managé des sélections et qui connaît le chemin des grandes compétitions", a dit Philippe Bana dans un communiqué de la FFH. "Je me réjouis que Talant Dujshebaev, qui figurait en première position de ce casting, nous rejoigne".

Guillaume Gille, qui a mené les Bleus vers l'or olympique aux Jeux de Tokyo en 2021 puis le titre européen en 2024, a déclaré pour sa part avoir pris cette décision sur la base de "(son) ressenti", et non pas en raison de l'"échec sur le dernier Euro".

"Pour la première fois je me suis questionné: ai-je encore l'énergie que réclame ce poste ? (...) Si tu te poses ces questions-là (...) On ne peut pas tricher avec ce maillot".

