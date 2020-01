Handball : éliminée de l'Euro, «la France n'est pas en état de crise, mais en état d'urgence»

Philippe Bana est directeur technique national (DTN) de la Fédération française de handball depuis 1999. Mais, à 62 ans, l'ancien entraîneur de l'OM Vitrolles (1989-1992) est un peu (beaucoup) plus que cela. Il est un trait d'union dans l'histoire des équipes de France de handball, histoire souvent glorieuse et dorée, histoire aujourd'hui brouillée et plutôt inquiétante.Les Bleus, qui furent Barjots, Bronzés, Costauds ou plus récemment Experts, au gré de leurs titres en rafale, sont aujourd'hui... perdus et nus. Les « Sans Titre », une première depuis 2008 avant les JO de Pékin, qui affrontent ce mardi la Bosnie (18h15) pour du beurre, ont été éliminés de l'Euro après des défaites face au Portugal (25-28) et la Norvège dimanche (26-28), dès la phase de poules pour la première fois depuis trente ans. Ils joueront leur qualification pour les JO de Tokyo du 16 au 19 avril lors d'un tournoi de qualification olympique (TQO) qui, bien qu'à domicile à Paris, a tout d'une chausse-trappe face à trois autres équipes (dont peut-être la Croatie ou l'Espagne) pour seulement deux places. LIRE AUSSI > Après le désastre norvégien, les Bleus ont trois mois pour tout changerComment espérer voir le Japon quand on n'est pas capable de battre le Portugal, nation émergente de la discipline ? Le sélectionneur Didier Dinart, grognard de la défense des plus belles conquêtes devenu guide pour le moins hésitant et plus très entraînant, est-il l'homme de la situation ? Les questions sont, aujourd'hui, aussi nombreuses que les doutes autour de Nikola Karabatic et sa troupe. Bana y répond.Au téléphone depuis la Norvège ce lundi matin, au sortir d'une séance collective de débrief, il ne nie pas les difficultés, l'inquiétude ou l'ampleur du chantier. Mais puisque, depuis des années, il nous a appris (et parfois invité) à décrypter ses paroles, on notera que le soutien à Didier Dinart, qui a succédé à ...