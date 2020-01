Handball : Dinart remercié, révolution à la tête des Bleus

La semaine à venir s'annonçait compliquée pour Didier Dinart, le sélectionneur de l'équipe de France de handball après le fiasco du dernier Euro et la piteuse élimination au premier tour. Mais, finalement, le suspense autour de l'avenir du coach de 43 ans ne durera pas. Son cas a été tranché ce dimanche : il est évincé de son poste. Au-delà de la claque lors du Championnat d'Europe, la relation de Dinart avec la majorité de ses joueurs s'était aussi érodée.Après la compétition continentale, une réunion avait été organisée pendant deux jours à la Maison du handball à Créteil, entre les joueurs et le staff technique. Non seulement, la fracture entre les deux parties ne s'est pas résorbée à cette occasion mais elle a même augmenté. Le point de non-retour était atteint et les principaux responsables du handball français (NDLR : Joel Delplanque, le président de la fédération, Philippe Bana, le directeur technique national) ont décidé de débarquer Dinart. Son bilan positif avant le désastre de l'Euro -- champion du monde en 2017, médaille de bronze à l'Euro 2018 et au Championnat du monde 2019 -- n'a donc pas été jugé suffisant pour redresser les murs de la maison bleue.Les clés de celle-ci devraient donc être confiées à son adjoint, Guillaume Gille. À charge pour lui de mener l'opération commando, du 16 au 19 avril prochain, lors du Tournoi de qualification olympique (TQO) où les Bleus tenteront de décrocher leur billet pour les JO de Tokyo cet été.Bientôt un ticket Guillaume Gille-Thierry Anti ?La mission sera délicate puisque la France affrontera notamment la Croatie, vice-championne d'Europe 2020, le Portugal -- qui vient de battre la France deux fois lors des trois dernières rencontres -- et la Tunisie. Et seules les deux premières places offriront un ticket pour Tokyo. C'est donc dans l'urgence de ce TQO, qui s'annonce plus compliqué que prévu que la direction technique ...