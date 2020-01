Handball : comment les clubs de Starligue vont gérer le retour de leurs internationaux

Personne ne s'y attendait, mais c'est pourtant la réalité. Eliminés prématurément du Championnat d'Europe, les joueurs de l'équipe de France, revenus ce mercredi de Norvège, vont retrouver plus vite que prévu leur quotidien en club. En Espagne (pour Ludovic Fabregas, Cédric Sorhaindo et Dika Mem), en Allemagne (Romain Lagarde), et en Championnat de France pour les autres. Nous avons demandé à plusieurs clubs de Starligue (PSG, Aix, et Nîmes) comment ils comptent gérer cette situation inhabituelle.PSG : « Quelques jours pour qu'ils se vident la tête »Thierry Omeyer, coordinateur sportifQuatre joueurs de l'équipe de France (Vincent Gérard, Nikola Karabatic, Luc Abalo, Nedim Remili) vont réintégrer prochainement l'entraînement du champion de France, sans oublier le Danois Mikkel Hansen, lui aussi sorti avec sa sélection championne du monde dès le premier tour.« Nous leur laissons quelques jours de repos jusqu'à mardi matin pour qu'ils se vident la tête, raconte Thierry Omeyer, le coordinateur sportif parisien. Ils en tous besoin. C'est une manière de faire tout à fait normale chez nous. Nous ferons à leur retour un bilan sur leur état, avec un programme de reprise adapté à chacun. Le but est qu'ils soient dans le rythme le plus vite possible. Le mois de février va arriver très vite... »Les Parisiens débuteront le 31 janvier avec la Coupe de France à Ajaccio (N1), puis le championnat (le 5 février), et la Ligue des champions (le 9 à Celje en Slovénie).Nîmes : « J'aurais préféré un retour plus tardif »Franck Maurice, entraîneurMichaël Guigou n'avait pas connu telle désillusion depuis le Championnat d'Europe 2012. Pour le jeune Elohim Prandi, c'est une première. « Je les ai eus au téléphone, ils ont d'abord besoin de souffler, lance Franck Maurice, leur entraîneur. Mon souhait est surtout qu'ils arrivent dans les meilleures conditions. »« A choisir, j'aurais préféré un retour ...