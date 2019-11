Hand : «Deux mamans qui s'aiment, où est le problème», clame Amandine Leynaud

Amandine Leynaud - championne du monde, championne d'Europe, vice-championne olympique, 12 fois championne nationale - possède l'un des plus prestigieux palmarès du sport tricolore. C'est aussi l'une des sportives les plus discrètes. Loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer ses 14 années en équipe de France, « Doudou » protège son jardin secret. Il y a deux ans, la naissance de Marcel et Mila a pourtant bouleversé sa vie, agrandissant la nurserie du handball français (5 joueuses de l'équipe de France sont mamans). LIRE AUSSI > Les Bleues montent en puissance à une semaine du Mondial« Les enfants, c'est devenu un vrai sujet de conversation à table, ils font pratiquement partie de l'équipe », s'amuse Amandine, 33 ans. Elle évoque Marcel et Mila. « Ils sont arrivés prématurément, ont passé plusieurs mois en soins intensifs, on a failli les perdre, raconte-t-elle. À travers cette épreuve, j'ai pris conscience de la chance qu'on a d'être en vie, ça m'a transformée. » Le visage de la gardienne de l'équipe de France s'illumine. « Ça a été une période très compliquée mais aujourd'hui, tout va bien... » Si c'est sa femme Annabelle qui a porté et mis au monde leurs enfants, Amandine a dû composer avec les nuits difficiles. « Ils ont fait leurs nuits très, très tard, à 19 mois. Si ma femme est en or et a su me soulager à des moments importants, j'ai pris mon rôle de maman très à cœur. Être maman, c'est le rôle d'une vie, on a forcément plus de forces pour ses enfants que pour soi-même. Mais des jumeaux, c'est le double de travail ! C'est aussi 450 couches par mois, ça fait peur quand on y pense ! » Elle ajoute : « Tu n'as que deux bras, tu ne peux pas les porter en même temps et du coup tu as toujours l'impression de ne pas donner assez ! »«Je n'ai pas peur des jugements»Amandine la discrète se montre soudain bavarde. « Mes enfants ne comprennent pas quel métier ...