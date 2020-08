Hamouma met les feux au vert, Monaco tient bon à Metz

On ne sait pas ce qu'on retiendra de la carrière de Romain Hamouma. Mais l'attaquant se fait souvent un plaisir de rappeler quel beau joueur il peut être. Ce fut le cas cet après-midi pour offrir la victoire à Sainté face à Lorient (2-0). Sur les autres terrains, Bordeaux a fait l'essentiel en deux minutes contre Angers (2-0), Nantes a serré les fesses contre Nîmes (2-1), tout comme Monaco à Metz (1-0).

Saint-Étienne 2-0 FC Lorient

Sainté : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon (Dioussé, 92e) - Neyou (M'Vila, 72e), Camara - Bouanga (Monnet-Paquet, 72e), Aouchiche, Nordin (Krasso, 82e) - Hamouma

La jeunesse, oui, mais les traditions, toujours. Après un hommage à l'emblématique coach Robert Herbin, décédé le 27 avril dernier, c'est la saison des Hamouma qui est ouverte. Comme en 2012, comme en 2016, l'attaquant respecte donc ce cycle quadriennal en ouvrant le compteur des Verts. Et quel but : après une superbe relance à la main de Jessy Moulin et une fixation de Nordin, son enroulé du pied gauche termine sous la barre de Paul Nardi. Et si le portier lorientais résiste avec brio face à Bouanga, il ne peut rien face à l'homme de l'après-midi, Romain Hamouma, qui remet ça. Cette fois, c'est du côté gauche sur un nouveau décalage de Nordin, avec un plat du pied droit qui termine sa course dans le petit filet opposé. Le travail est fait, l'occasion pour Claude Puel d'offrir du temps de jeu à M'Vila -- pourtant annoncé blacklisté -- et Kévin Monnet-Paquet après onze mois d'absence. Tout bénéf' !