Hamilton le plus rapide sur le sec, Vettel sur le mouillé par Florian Burgaud (iDalgo) Vendredi d'Essais Libres en clair-obscur sur le circuit hongrois du Hungaroring. La première séance, matinale et disputée sous la menace d'un ciel de plus en plus gris, a été dominée par les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les Racing Point de Sergio Pérez et de Lance Stroll suivent au classement. L'après-midi, l'histoire n'était plus la même puisque la pluie était tombée drue au moment du déjeuner : sur une piste détrempée, les pilotes n'ont pas voulu se jeter dans la gueule du loup et seulement 13 ont bouclé un tour rapide. Sebastian Vettel, sur Ferrari, signe le meilleur chrono. Du côté des Français, Estaban Ocon est 10e le matin, Romain Grosjean 10e et 8e alors que Pierre Gasly, après une séance blanche le matin à cause de son moteur, termine 6e sous la pluie hongroise.

