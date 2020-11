Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hamilton encore vainqueur, Gasly abandonne Reuters • 01/11/2020 à 15:53









Hamilton encore vainqueur, Gasly abandonne par Samuel Messberg (iDalgo) Le Grand Prix d'Emilie Romagne avait lieu ce dimanche après-midi à Imola en Italie. Et comme très souvent ces dernières années, le Grand Prix a été remporté par un Mercedes du nom de Lewis Hamilton. Le Britannique a devancé son coéquipier Valtteri Bottas et le pilote Renault Daniel Ricciardo. Grâce à ses deux premières places l'écurie Mercedes remporte officiellement le titre de champion des constructeurs. Le Français Pierre Gasly auteur d'excellents qualifications hier qu'il avait terminé à la quatrième position, a été contraint d'abandonner après seulement 10 tours. Ce fut le cas aussi d'Esteban Ocon et Max Verstappen. Romain Grosjean a terminé le Grand Prix à la douzième position.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.