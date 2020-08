Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hamilton en réussite signe une 87e victoire Reuters • 02/08/2020 à 17:22









Hamilton en réussite signe une 87e victoire par Victor Gatinel (iDalgo) Incroyable scénario à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, 4e étape de la saison. Parti en pôle position, Lewis Hamilton (Mercedes) a longtemps survolé la course devant son coéquipier Valtteri Bottas. Mais tout a basculé dans les deux derniers tours. Le pilote finlandais crève au pneu avant gauche et recule immédiatement au classement. Il boucle la course aux portes des points, à la 11e place. Quelques secondes après ce coup du sort, Carlos Sainz (Mc Laren), alors 6e, est également trahit par le même pneu et termine 13e. Dans le dernier tour du circuit de Silverstone, c'est le champion du monde en titre qui voit son pneu avant gauche le lâcher ! Heureusement pour le Britannique, Max Verstappen (Red Bull) venait se passer au stand pour tenter et réussir le record de la piste. Grâce à ses 30 secondes d'avance Hamilton boucle la course in extremis sur 3 roues pendant plus d'un demi-tour. Charles Leclerc (Ferrari) complète le podium. Côté tricolore Esteban Ocon (Renault) termine 6e juste devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Romain Grosjean, au volant de sa monoplace Hass est finalement 16e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.