Hamilton en pole position, les Ferrari en difficulté par Léo De Garrigues (iDalgo) Sous une pluie battante, Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position lors des qualifications du Grand Prix de Styrie. Le Britannique devance Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (McLaren). Comme la semaine dernière, les Ferrari ont montré des limites inquiétantes. Charles Leclerc (11e) n'a pas passé la Q2 tandis que Sebastian Vettel (10e) a fait à peine mieux. Côté français, Esteban Ocon (Renault) a signé une belle 5e place alors que Pierre Gasly (Alpha Tauri) partira en 8e position. Le départ de la course sera donné ce dimanche à 15h10. Le top 10 des qualifications : 1 - Lewis Hamilton (Mercedes) 2 - Max Verstappen (Red Bull) 3 - Carlos Sainz (McLaren) 4 - Valtteri Bottas (Mercedes) 5 - Esteban Ocon (Renault) 6 - Alexander Albon (Red Bull) 7 - Lando Norris (McLaren) 8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri) 9 - Daniel Ricciardo (Renault) 10 - Sebastian Vettel (Ferrari)

