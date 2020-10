Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hamilton assure les essais, les Français aussi Reuters • 31/10/2020 à 12:07









Hamilton assure les essais, les Français aussi par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi matin se déroulait la première et seule séance d'essais libres du Grand Prix d'Imola en Italie. Dans un huis clos total, Lewis Hamilton a bien pris ses marques car c'est lui qui a pris la première position en 1:14:726. Il a devancé Max Verstappen (Red Bull) de 0,297s et son coéquipier Valtteri Bottas de 0,492s. Les Français ont aussi été performants ce matin, notamment Pierre Gasly qui complète le top 5 à moins d'une seconde du Britannique. Esteban Ocon et Romain Grosjean ont pris les septièmes et treizièmes places de ces Essais. A 14h débuteront les Qualifications de ce Grand Prix qui nous présentera la grille de la course qui se déroulera dimanche.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.