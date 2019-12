Hambledon : une élection dans un jardin anglais

Le vert est omniprésent dans le village d'Hambledon, niché à une heure de voiture de Londres. Les calmes vallées, où paissent vaches et moutons, et les pelouses immaculées illustrent jusqu'à la caricature ce coin tranquille du Hampshire (sud de l'Angleterre). Aux côtés des fermiers qui cultivent le blé et l'orge et des retraités de l'armée, l'un des plus beaux comtés de l'Angleterre a été investi ces dernières années par les professions libérales. Beatrix Potter aurait pu faire un beau conte animalier autour du savant entrelacs d'intérêts entre les manoirs géorgiens, les cottages et les constructions récentes regroupés autour de l'église médiévale St Peter's et St Paul's.À l'exception d'une poignée de panneaux bleus des conservateurs et jaunes des libéraux-démocrates aux fenêtres, le scrutin législatif du 12 décembre ne semble guère faire recette. Le magazine du cru, The Hambledonian, préfère mettre en exergue le partenariat entre l'école primaire et un village d'Ouganda. Quant au Hampshire Chronicle, il s'intéresse davantage à la mort d'un guépard et d'un oryx au zoo de Marwell qu'aux enjeux électoraux locaux.Lire aussi Royaume-Uni : donut, chèvre? les étranges techniques d'incitation électoraleBastion toryLa circonscription de la Meon Valley, blanche, protestante, anglo-saxonne et aisée, est un solide bastion tory. Si le comté du Hampshire, qui englobe les ports de Southampton et de Portsmouth, a voté en faveur du...