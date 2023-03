Haller d’un nouveau combat

Après avoir vaincu un cancer des testicules, Sébastien Haller a choisi d’endosser le costume de porte-parole contre la maladie. Et comme souvent, l’attaquant du Borussia Dortmund vise juste.

Neuf mois que Sébastien Haller attendait cela. Depuis sa dernière sélection le 3 juin dernier face à la Zambie, le treizième du dernier Ballon d’or n’a plus porté la tunique ivoirienne. Appelé pour ce rassemblement de mars après avoir vaincu son cancer des testicules, l’attaquant du BvB ne boude pas son plaisir de retrouver les Éléphants. Mais avant de rejoindre le troupeau, il a tenu à faire un saut à Paris, au lendemain de son doublé contre Cologne. « C’était très important pour moi d’être là, ce soir, avec ma famille et mes proches. C’est un moment que j’attendais » , glisse le joueur. Il est un peu plus de 23h, sur le plateau du Canal Football Club , transformé en salle de cinéma pour l’occasion. Devant ses proches et une poignée de journalistes, Sébastien Haller vient de projeter le documentaire (gratuit) de la chaîne cryptée qui l’a suivi pendant toute sa convalescence. Une démarche entreprise par le joueur lui-même : « Mon combat contre le cancer devait servir à quelque chose. Je voulais briser le tabou qu’il y a autour, il faut en parler. »

« Ouais, je n’en ai plus qu’une, mais ça ne change rien ! »

À l’aise dans les médias et très ouvert dans sa communication (cf So Foot n°197) , Sébastien Haller s’est ainsi rendu à la Ligue contre le cancer pendant son traitement. « Il a proposé deux choses : médiatiser sa lutte et nous reverser les revenus publicitaires du documentaire. L’argent est important pour la recherche, le soutien aux malades. Mais il a aussi beaucoup donné grâce à son image, et ce film en est le point central. Avoir un gars charismatique qui incarne ce message, c’est inestimable », apprécie Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer. Il ajoute : « Haller permet ainsi de normaliser, de montrer le cancer des testicules, qui touche 2750 personnes et en tue 87 chaque année. » D’autant que l’on parle d’un cancer qui touche d’abord les jeunes. « Et c’est encore tabou de se palper les testicules, alors que pris en charge tôt, ce cancer se soigne par une simple opération chirurgicale s’il ne s’est pas diffusé ailleurs » , précise Emmanuel Ricard.…

