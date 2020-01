Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halep se balade, Pliskova se fait sortir, Muguruza renaît Reuters • 25/01/2020 à 14:43









par Matthieu Cointe (iDalgo) Simona Halep est seulement restée 1h20 sur le court pour vaincre Putintseva (6-1, 6-4). La Roumaine passe au niveau supérieur au prochain tour dans lequel elle affrontera Elise Mertens. La Belge a battu la jeune Bellis en trois sets (6-1, (5)6-7, 6-0). Karolina Pliskova s'est quant à elle fait surprendre par Pavlyuchenkova. La numéro 2 mondiale a perdu en deux sets, (4)6-7, (3)6-7, et manquera son rendez-vous avec Angelique Kerber, qui a battu l'Italienne Giorgi dans la nuit (6-2, (4)6-7, 6-3). Garbine Muguruza a de son côté écrasé Svitolina (6-1, 6-2). La 5e mondiale n'a rien pu faire face à l'Espagnole et ses 31 coups gagnants pour 9 fautes directes. Elle rejoint Kiki Bertens au prochain tour, qui a pris le meilleur sur Zarina Diyas (6-2, 7-6(3)). Dans les autres matchs de la journée, Kontaveit n'a rien laissé à Bencic (6-0, 6-1) et Vekic s'est inclinée contre Swiatek (5-7, 3-6).

