Halep s'impose et décroche son 20e titre en carrière par Hugo Chalmin (iDalgo) Simona Halep a tremblé mais a finalement triomphé ! Au bout de 2h30 de lutte acharnéee, la Roumaine s'est adjugée un 20e titre en carrière samedi en s'imposant (3-6, 6-3, 7-6) en finale du tournoi de Dubai face à Elena Rybakina. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Kazakh à peine âgée de 20 ans a longtemps fait trembler la numéro mondiale. Rybakina, qui a disputé quatre finales et glané un titre en 2020, remporte le premier set après seulement 37 minutes de jeu. Halep retrouve son rythme petit à petit et gagne la deuxième manche. Cette dernière ne parviendra à décrocher le titre qu'au terme d'un troisième set de folie qui tourne en sa faveur (7-6). La Roumaine signe là son premier succès de l'année. À noter également qu'elle a déclaré forfait pour le tournoi de Doha (24 février - 1er mars) en raison de douleurs au dos.

