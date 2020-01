Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halep et Muguruza filent en demi Reuters • 29/01/2020 à 10:23









Halep et Muguruza filent en demi par Samuel Martin (iDalgo) Intraitable, Simona Halep continue son parcours sans-faute à Melbourne. Victorieuse d'Anett Kontaveit (6-1, 6-1) en 53 minutes, la Roumaine n'a toujours pas perdu le moindre set dans le tournoi, c'est la seule joueuse à réaliser cette performance. Très solide, elle n'a pas laissé la possibilité à son adversaire de développer son jeu en s'envolant dès le début de la rencontre. En forme physiquement, l'ancienne numéro 1 mondiale se qualifie pour le dernier carré où elle affrontera Garbine Muguruza, tombeuse d'Anastasia Pavlyuchenkova (7-5, 6-3). Malade lors du premier tour, l'Espagnole n'a rien lâché et montre qu'elle est belle et bien de retour au plus haut niveau en se qualifiant de nouveau pour les demi-finales d'un Grand Chelem. Elle a su profiter des erreurs de son adversaire. À 6-5 dans le premier set, la Russe commet trois doubles-fautes et lui donne la première manche. Plus expérimentée, elle gérera sa fin de rencontre sans laisser aucune chance à son opposante.

