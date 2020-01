Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halep enchaîne, Bertens au tapis Reuters • 27/01/2020 à 12:48









Halep enchaîne, Bertens au tapis par Victor Gatinel (iDalgo) Simona Halep continue d'impressionner à Melbourne. En dominant Elise Mertens en 2 manches (6-4, 6-4), la Roumaine accède aux quarts de finale de l'Open d'Australie sans avoir perdu le moindre set. D'une précision chirurgicale sur chaque coup de raquette, la numéro 3 mondiale boucle la rencontre avec seulement 8 fautes directes tandis que son adversaire en commet 38. Au prochain tour elle retrouvera Anett Kontaveit, tombeuse de Swiatek au terme d'une rencontre accrochée de bout en bout (6-7[4], 7-5, 7-5). L'Estonienne de 24 ans se qualifie pour la première fois de sa carrière à ce stade de la compétition dans un majeur. Garbine Muguruza confirme son retour au premier plan. L'Espagnole s'impose face à Kiki Bertens 6-3, 6-3 et retrouve les 1/4 de finale pour la première fois depuis 2 ans (demi-finale à Roland Garros). Enfin, Anastasia Pavlyuchenkova arrache le dernier ticket aux dépens de Angelique Kerber (6-7[5], 7-6[4], 6-2). Plus fraîche dans la dernière manche, la Russe a fait la différence grâce à sa puissance (71 coups gagnants).

