Hala, sortie des décombres à Gaza au bout de trois jours

La Palestinienne Hala Hazem Hamada à l'hôpital de Rafah, le 6 mars 2024 ( AFP / Said KHATIB )

En larmes, Mohammed al-Sabbagh crie dans son téléphone, implorant sa nièce Hala, à l'autre bout du fil, de "rester forte" le temps qu'on puisse l'extraire des décombres de son immeuble dans la bande de Gaza.

C'était alors le début d'une angoisse ayant duré trois jours pour la jeune fille de 15 ans, qui a finalement été sauvée mardi mais a perdu six membres de sa famille, dont ses parents.

Sur son lit d'hôpital, Hala Hazem Hamada a expliqué mercredi à l'AFP comment l'armée israélienne avait demandé samedi aux habitants d'évacuer la résidence où ils étaient installés dans les environs de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien assiégé.

Mais avant qu'Hala et ses proches, déplacés du nord de Gaza en raison des combats, aient pu sortir, l'immeuble, détruit par des bulldozers, "a commencé à s'effondrer sur nous", a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a expliqué qu'elle avait mené une opération contre des "infrastructures terroristes" dans cette zone, où elle dit avoir arrêté des "terroristes".

"Des snipers ont visé tout le monde dans ma famille, à l'exception de ma soeur et moi. Ma soeur Basant m'a dit +j'ai peur, sauve-moi, je ne peux plus bouger, des décombres sont sur mon pied et papa est sur ma jambe. Je ne peux pas bouger+", a poursuivi Hala.

Sa soeur s'est ensuite tue, laissant Hala de longues heures à attendre seule d'être sauvée. Âgée de 19 ans, Basant fait partie des six membres de la famille d'Hala qui sont morts.

- "Nous essayons de t'atteindre" -

La guerre a été déclenchée par l'attaque menée par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

La Palestinienne Hala Hazem Hamada parle au téléphone à l'hôpital de Rafah, le 6 mars 2024 ( AFP / Said KHATIB )

L'offensive israélienne lancée en représailles a fait plus de 30.700 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la santé du mouvement islamiste palestinien.

Alors qu'Hala était coincée sous les décombres, un journaliste de l'AFP a pu filmer son oncle, Mohammed al-Sabbagh, en train de lui téléphoner.

"Reste forte. S'il y a quoi que ce soit autour de toi, mange-le pour tenir jusqu'à ce que nous puissions t'atteindre", lui a-t-il dit.

"Je le jure sur Dieu, nous ne savons pas comment t'atteindre (...) mais nous essayons de t'atteindre. Ne t'inquiète pas, nous allons arriver jusqu'à toi", a-t-il ajouté pour rassurer sa nièce.

Hala lui donne alors des nouvelles effroyables.

"Mon père est couvert de sang. Il respirait mais ce n'est plus le cas", répond-elle.

Racontant mercredi son sauvetage, Hala a expliqué comment les personnes qui l'ont secourue "ont commencé à enlever les décombres et couper des barres de fer jusqu'à ce qu'ils puissent m'extraire. Et quand ils m'ont sortie, ils m'ont mise sur une civière".

Tentant de se remettre physiquement, après avoir été privée d'eau et de nourriture pendant trois jours, Hala est dévastée par la perte de sa famille.

"J'ai survécu mais je veux voir ma famille une dernière fois. J'ai vu ma soeur et mon père (sous les décombres) mais ils n'ont pas encore été extraits. Ils sont encore dessous. Je vais les voir pour au moins pouvoir leur dire au revoir".