Hakimi met le Brésil au défi

Aucune peur. Présent en conférence de presse ce vendredi, Achraf Hakimi ne s’est pas démonté au moment d’évoquer les ambitions du Maroc face au Brésil pour son entrée en lice dans la compétition (dimanche, 00h00). « On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi on a de la qualité » , a déclaré le défenseur du Paris Saint-Germain.

Ce dernier s’est même permis de reprendre une comparaison plutôt osée avec leurs adversaires . « En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique. On est prêt pour faire quelque chose de grand avec le soutien des Marocains. On va être performant et bien commencer demain ». …

OC pour SOFOOT.com