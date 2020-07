Hakimi, le coup génial de l'Inter

En déboursant 40 millions d'euros au Real Madrid, l'Inter s'est offert les services d'Achraf Hakimi pour cinq saisons. Un joli coup, aussi bien économiquement que sportivement, tant le profil du Marocain qui évoluait cette saison à Dortmund semble coller à la philosophie d'Antonio Conte. Doucement, mais sûrement, les Nerazzurri sont en train de bâtir une équipe assez excitante.

Hakimi s'engage officiellement avec l'Inter

Le profil parfait pour le 3-5-2 de Conte

Romelu Lukaku l'été passé. Christian Eriksen cet hiver. Et maintenant Achraf Hakimi, alors même que le mercato estival italien 2020 ne démarrera officiellement qu'au 1septembre. En actant l'arrivée du Marocain à la fin de l'été, l'Inter vient assurément de signer un troisième gros coup sur le marché des transferts en moins d'un an. Coût de l'opération ? Quarante millions d'euros, et voilà l'arrière droit formé au Real Madrid dans les valises intéristes pour cinq années. Un prix qui apparaît dérisoire au vu du marché actuel, des qualités d'Hakimi et aussi de son âge : 21 ans seulement.Il n'y a pas de doute là-dessus : Achraf Hakimi figure avec Trent Alexander-Arnold comme le latéral droit avec le plus gros potentiel sur la planète foot. Le Marocain au visage de bambin sort de deux saisons pleines en prêt, du côté du Borussia Dortmund. Si la première lui avait surtout permis de prendre la température du haut niveau (il était positionné à un poste de latéral pur, principalement côté gauche), c'est bien lors de la cuvée 2019-2020 qu'Hakimi a pu exploser aux yeux du monde. Preuve en est, le natif de Madrid a inscrit cette saison neuf buts toutes compétitions confondues (contre trois seulement la saison dernière), et délivré dix passes décisives rien qu'en Bundesliga. La raison de ce boom statistique ? Un changement de schéma tactique de Lucien Favre, passé d'un 4-2-3-1 à un 3-4-3, avec un Hakimi placé dans un rôle de piston droit qui lui sied à merveille. Un poste lui permettant d'occuper la totalité du couloir et de se délaisser de pas mal de responsabilités défensives. Et ça tombe bien : c'est exactement dans ce rôle qu'Antonio Conte devrait se servir du bonhomme en Italie.