information fournie par So Foot • 20/09/2023 à 00:29

Hakimi, latéral en extase

Placement, intentions, réalisme, Achraf Hakimi monte en puissance depuis l’arrivée de Luis Enrique après une fin de saison dernière en roue libre. Son but inscrit ce mardi soir face à Dortmund en Ligue des champions en est l’illustration parfaite.

Ce n’est pas toujours facile de défendre lors d’un match de Ligue des champions. Les attaquants adverses vont vite, les yeux du monde sont rivés sur vous, et il suffit d’être en retard de quelques centièmes de seconde pour se faire éliminer par un impitoyable crochet. Jérôme Boateng en sait quelque chose – il est devenu un meme du fait de Messi – et il va pouvoir susurrer à l’oreille de Mats Hummels quelques mots dans la langue de Goethe pour l’aider à vivre avec. C’est le bourreau des Bleus au Mondial 2014 qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui s’est fait foudroyer par Achraf Hakimi, à l’heure de jeu, avant de contempler le Marocain se faire plaisir en claquant un extérieur du pied droit pour mettre le PSG à l’abri. Sans le savoir, Hummels a permis à Hakimi de valider son début de saison rempli d’espoirs.

À l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur …

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com