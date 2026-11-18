Hakeem Jeffries, l'enfant de Brooklyn sur le point de marquer l'histoire au Congrès

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries le 12 Novembre 2026 au Congrès à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Bien avant qu'Hakeem Jeffries ne fasse entendre sa voix au Congrès américain, il accueillait, enfant, les fidèles dans son église pauvre de Brooklyn.

Près d'un demi-siècle plus tard, le gamin new-yorkais devenu grand s'apprête à devenir en janvier le premier président noir de la Chambre des représentants américaine, après avoir été nommé mercredi chef de la prochaine majorité par les députés démocrates.

Orateur charismatique bercé par les références rap des années 1990, Hakeem Jeffries a pour devise "le calme en guise de décision", comme il aime à le répéter.

À 56 ans, il a fait de l'autodiscipline son credo, cultivant une attitude politique prudente et réfléchie qui a contribué à son ascension, mais aussi frustré des critiques lui reprochant son manque de fougue.

Né en 1970, Hakeem Jeffries grandit à Crown Heights, dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, entre épidémie de crack et rythmes hip hop. Ses parents, tous deux travailleurs sociaux, accordent une grande importance à la réussite scolaire de leurs deux fils. "Quelle que soit la voie que vous choisirez, vous aurez plus qu'un diplôme de master", était la règle énoncée par Marland, le père de famille.

Hakeem Jeffries a ainsi étudié à l'université Binghamton, ainsi qu'à l'université Georgetown avant d'obtenir son diplôme de droit à l'université de New York et de rejoindre, en tant qu'avocat, le cabinet privé Paul, Weiss.

Mais c'est la politique, et non le droit, qui l'intéresse. Il peine pourtant à s'imposer face aux leaders noirs de Brooklyn, et perd à deux reprises, en 2000 puis 2002, aux élections locales face à Roger Green.

"Hakeem était un étranger, tandis que je venais de l'intérieur", confie au New Yorker Letitia James, actuelle procureure générale de New York et ancienne conseillère de Roger Green.

Il faudra attendre 2006 pour qu'Hakeem Jeffries remporte un siège à l'assemblée de l'État de New York, où il s'est notamment fait connaître grâce à son combat victorieux pour que la police cesse de conserver les informations de personnes interpellées n'ayant jamais été inculpées.

Discours record

Élu au Congrès en 2012, il a progressivement gravi les échelons du Parti démocrate, battant Barbara Lee à la présidence du groupe parlementaire en 2018 et succédant à Nancy Pelosi comme chef du parti à la Chambre des représentants.

Ses talents oratoires ont séduit le public américain lors de la première procédure de destitution intentée contre Donald Trump en 2020, lorsqu'il a conclu un discours cinglant par une punchline du rappeur Notorious B.I.G. : "Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez" ("And if you don't know, now you know").

L'année dernière, il a prononcé un discours d'une durée de huit heures et 45 minutes pour s'opposer au budget de l'administration Trump, établissant le record de la plus longue allocution prononcée à la Chambre des représentants. La loi a néanmoins été adoptée.

Et son caractère prudent lui a valu l'opposition de l'aile gauche du Parti démocrate. Il a notamment attendu la veille de l'ouverture du vote anticipé des municipales de New York pour soutenir le démocrate Zohran Mamdani.

Ses liens étroits avec le lobby pro-Israël AIPAC ou son passé de collecteur de fonds à Wall Street lui ont aussi valu des critiques.

L'année dernière, il a cependant perdu son calme habituel devant la publication par Donald Trump d'une vidéo représentant Barack et Michelle Obama grimés en singe.

"Que Donald Trump et son comportement immonde, raciste et malveillant aillent se faire foutre", avait-il répondu dans une vidéo qui a réjoui des militants de gauche.

Mais Hakeem Jeffries avait alors avoué qu'une autre réaction comptait davantage à ses yeux. "Je n'ai pas encore de nouvelles de ma mère", avait-il déclaré, "ça m'inquiète un peu".