Hakeem Jeffries en passe de devenir le premier président noir de la Chambre américaine des représentants

Le chef des députés démocrates au Congrès américain, Hakeem Jeffries, lors d'une conférence de presse au Capitole de Washington, le 18 novembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Les députés démocrates aux États-Unis ont désigné mercredi Hakeem Jeffries comme chef de leur prochaine majorité, l'élu new-yorkais étant désormais en passe de devenir en janvier le premier président noir de la Chambre des représentants.

"Nous allons nous battre pour s'assurer que - face à la corruption, le chaos et la cruauté inouïs infligés aux Américains - les députés démocrates feront rendre des comptes aux escrocs", a promis Hakeem Jeffries lors d'une conférence de presse peu après le vote.

"Pas pour des raisons partisanes, mais pour des raisons patriotiques, parce que les Américains méritent mieux", a-t-il ajouté.

Jusqu'ici chef de la minorité démocrate, le député de 56 ans n'avait pas de rival déclaré pour le vote de mercredi, malgré la contestation de plus en plus forte venue de l'aile gauche du parti, qui dénonce un manque de vigueur dans son opposition à Donald Trump, mais aussi ses positions pro-israéliennes.

Il l'a finalement emporté avec 251 voix pour et 11 contre, selon plusieurs médias américains.

Au moins 46 sièges sont passés sous contrôle des démocrates à la Chambre des représentants ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Celui qui dirigeait déjà la minorité démocrate à la Chambre a ainsi été désigné candidat de son parti au poste de "speaker". Il devra encore remporter le vote formel qui se tiendra le 3 janvier, lorsque le nouveau Congrès se réunira pour la première fois.

Enquêtes

Après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, Hakeem Jeffries est amené à diriger la Chambre pour les deux dernières années du mandat de Donald Trump.

Lors de sa conférence de presse mercredi, il a salué la composition du prochain Congrès, "la plus diversifiée de l'histoire américaine".

"Nous savons que ce qui rassemble les gens sont les défis que vivent les Américains de tous les horizons", a-t-il déclaré, réaffirmant que l'une des priorités de la prochaine majorité serait de lutter contre le coût de la vie, mais aussi contre la corruption venant selon lui du gouvernement Trump.

Le député démocrate Robert Garcia, qui sera amené en janvier à prendre la tête d'une puissante commission d'enquête, a déjà envoyé mercredi des lettres à 12 hauts responsables et proches de Donald Trump leur disant de s'attendre à de futures investigations.

Le démocrate de New York,Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre des représentants américains, lors d’une conférence de presse au Capitole, à Washington, le 17 novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Originaire de Brooklyn, Hakeem Jeffries a commencé sa carrière comme avocat dans le secteur privé avant d'intégrer l'assemblée de l'État de New York en 2007, puis le Congrès en 2013.

Fin orateur, connu pour son attitude posée et son goût pour les références hip-hop, il est devenu le premier élu noir à diriger un parti au Congrès, en succédant à Nancy Pelosi en 2022.

Il était également l'un des procureurs lors de la première procédure d'"impeachment" contre Donald Trump en 2020.

Voix dissidentes à gauche

Son élection historique comme "speaker" en janvier pourrait cependant être perturbée par de nouvelles voix à gauche.

Si les alliés d'Hakeem Jeffries espèrent un triomphe similaire à celui qu'avait connu Nancy Pelosi au moment de devenir la première femme présidente de la Chambre en 2007, l'aile gauche des démocrates retient pour l'instant son soutien, attendant des concessions sur le soutien des États-Unis à Israël ou sur le poids de l'argent dans la politique américaine.

Large majorité démocrate au Sénat des États-Unis ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

En plus des membres de son propre parti, Hakeem Jeffries devra composer avec un président qui a menacé d'user de son droit de veto face aux textes qui ne lui conviendraient pas.

Au Sénat, la bataille pour désigner le chef de la prochaine majorité démocrate s'annonce plus intense.

Le chef de la minorité au Sénat américain, Chuck Schumer, démocrate de New York, au Capitole, à Washington,le 17 novembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le chef de l'actuelle minorité, Chuck Schumer, est confronté au soutien grandissant apporté par l'aile gauche du parti à Chris Van Hollen.

Les sénateurs démocrates doivent élire leur chef début décembre.

Les républicains ont eux déjà choisi Jim Jordan, député de l'Ohio et proche de Donald Trump, pour présider leur nouvelle minorité à la Chambre, et le sénateur du Dakota du Sud John Thune pour celle au Sénat.