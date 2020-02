Hajar Bali : « Un livre qui rend hommage au peuple algérien »

On la croise à la Rentrée littéraire du Mali, en tant que membre, depuis quatre ans, du comité international du festival, où se partagent idées, livres, thématiques et suggestions d'auteurs sans frontières. Hajar Bali est née en 1961 en Algérie, 6e et petite dernière avec son frère jumeau de la fratrie. Il y a deux ans encore, à Alger où elle vit, elle enseignait à l'université les mathématiques, sa passion. Elle en a d'autres. Celle du piano, dont elle joue, comme le fait entendre son livre. Et l'écriture. Autrice de théâtre et de nouvelles publiées depuis 2009, elle a choisi le pseudonyme d'Hajar Bali. Hajar en hommage à Assia Djebar, inspirée par cette figure de femme fondatrice du monde arabe dans son roman Loin de Médine. Et Bali, en hommage à sa grand-mère maternelle ainsi prénommée.Cette année, à Bamako, elle vient aussi présenter son premier roman Écorces, co-édité par la maison d'édition algérienne Barzakh et les éditions Belfond, une première à signaler pour cette maison d'édition parisienne. Écorces parcourt l'histoire transgénérationnelle de l'Algérie, à partir du récit de Baya, l'arrière-grand-mère d'un jeune étudiant en mathématiques nommé Nour, qui va découvrir un secret de famille au moment où débarque dans sa vie la jeune Mouna. D'une prose fluide et d'une admirable construction, avec, en italiques, des phrases que les personnages ne disent pas à voix haute, ce roman va de l'Algérie sous...