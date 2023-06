Haïti : une Gold Cup plus précieuse que de l’or

Depuis trois ans, Haïti rime malheureusement avec crise politique, insécurité, violence, kidnapping, guerre de gangs, bref, un véritable « conflit armé » selon le dernier rapport de l’ONU. C’est dans ce contexte que les Grenadiers disputent actuellement la Gold Cup. Et tout de suite, tout devient bien plus important que du football.

Petit voyage dans le passé. Installé derrière une table ronde posée dans un coin de la salle de réception, l’entraîneur des gardiens profite de quelques minutes de temps libre pour dévoiler ce qui attend les Grenadiers ces prochaines semaines, avant leur entrée en lice dans la Gold Cup contre le Qatar, le lundi 26 juin. « Dans un petit quart d’heure, nous avons une réunion, alors ne perdons pas de temps » , lance d’entrée Valentin Houdou le 8 juin. Voilà 48 heures que joueurs et membres du staff de la sélection haïtienne se sont installés dans l’hôtel Marriott Palm Beach Gardens sur la côte Est de la Floride, non loin des belles installations de l’Inter Miami. Dans exactement onze jours, le sélectionneur Gabriel Calderón Pellegrino dévoilera la liste des 23 joueurs retenus pour la 17 e édition de la compétition. 26 sont pour le moment au stage de préparation. « Avec la situation que l’on connaît, c’est un soulagement de se retrouver tous ensemble assez tôt », savoure Houdou avant d’être interrompu par les pitreries du gardien Alexandre Pierre . Si ce rassemblement respire la joie de vivre, l’été et les brésiliennes au bord de la plage, il n’a rien d’une colonie de vacances.

Il est où le bonheur, il est où ?

C’est l’heure de la réunion avant le match face au Qatar – crédit : FHF / Valentin Houdou

« La peur règne dans le pays. Haïti et son peuple traversent une situation sans précédent. C’est dramatique, mais ce qui l’est encore plus c’est que personne n’intervient. C’est malheureux. » Jean-Pierre Melcki, journaliste sportif haïtien pour Haïti Tempo , a la gorge nouée au moment de relater les tristes problèmes qui bousculent le pays depuis trois ans maintenant. Ce n’est plus un secret pour personne, la sélection d’Haïti doit composer avec pas mal de soucis : le président de la République Jovenel Moïse assassiné par un commando armé en juillet 2021, un séisme de magnitude 7,2 survenu un mois plus tard dont on peut encore apercevoir les ravages, sans parler du bannissement du patron de la fédération Yves Jean-Bart et de

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com