Haïti, pays débloqué, oui, mais?

Depuis deux semaines environ, la vie reprend graduellement en Haïti. Les écoles qui ne fonctionnaient pas depuis la mi-septembre, peu de jours après la rentrée scolaire, ont repris les cours. L'essence revient et les embouteillages avec, quotidien des habitants de la capitale haïtienne. Les activités commerciales et économiques semblent pouvoir profiter des fêtes de fin d'année. Des sapins de Noël sont visibles dans les supermarchés et sur le marché informel. Après trois mois presque de « pays lock » décrété par l'opposition politique, on est en Haïti dans ce que nous pouvons appeler une reprise vers la normalisation. C'est la pause?La crise actuelle que connaît Haïti est différente d'une longue série qui a marqué la période dite de la transition démocratique : cette ère s'est ouverte avec la chute de la dictature des Duvalier après trente ans de règne le 7 février 1986. Aujourd'hui, les analystes pensent que nous sommes dans une crise de la fin du vieux système politique en vigueur depuis l'assassinat du fondateur d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines, système qui a été incapable d'inclure la majorité dans la nation. Nous sommes dans une situation de déliquescence de l'État dont le principal personnage, le président de la République, est personnellement indexé pour corruption dans des rapports officiels. Depuis le 6 juillet 2018, en protestation à une décision inopinée d'ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe...