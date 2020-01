Haïti, l'amertume de la décennie perdue post-séisme de 2010

Les dix dernières années sont loin d'avoir été un long fleuve tranquille pour Haïti. Cela explique l'amertume qui domine au sein de la population qui a constaté l'échec de la reconstruction et l'instabilité politique qui a prévalu pendant cette période. Les trente-cinq secondes qu'a duré la secousse de magnitude 7 avaient transformé Port-au-Prince et les villes de Gressier, Léogâne et Jacmel en champs de ruines, entraînant la mort de plus de 200 000 personnes et blessant 300 000 autres. Plus d'un million et demi d'Haïtiens s'étaient retrouvés sans logis, plaçant les autorités et la communauté humanitaire internationale devant le colossal défi d'une reconstruction dans un pays sans cadastre ni règles de bâtisse. « ?C'est une décennie perdue, totalement perdue? », assène l'économiste haïtien Kesner Pharel. « ?La capitale n'a pas été reconstruite, mais la mauvaise gouvernance ne dépend pas exclusivement des autorités locales : au niveau international, nous n'avons pas vu ce mécanisme de gestion de l'aide pour permettre au pays d'en bénéficier? », souligne-t-il. L'impossible traçabilité des milliards de dollars d'aide que les donateurs internationaux avaient promis de verser dans les semaines qui ont suivi la catastrophe accentue l'amertume des survivants, restant à la merci d'une catastrophe qui ne prévient pas.Lire aussi Haïti : de la tectonique des plaques aux tremblements de l'âme Lire aussi Haïti, chroniques...