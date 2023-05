information fournie par So Foot • 07/05/2023 à 00:06

Haise : « Une fierté de ramener Lens en Europe »

Chicoter mais pas s’enflammer.

Dans la foulée de l’importante victoire de Lens face à Marseille ce samedi soir (2-1), qui permet aux Artésiens de récupérer la place de dauphin aux Phocéens, Franck Haise n’a pas caché sa fierté de ramener Lens en coupe d’Europe : « C’était la fin de ma causerie d’avant le match, j’ai félicité tout le groupe tout en rappelant que l’on devait être ambitieux et que l’on avait un super match pour ça , a déclaré le coach du RC Lens. Il y a trois ans on était encore en Ligue 2 avec certains de ce groupe, cela veut dire qu’il y a eu beaucoup de travail de réalisé. Un travail de longue haleine, même avant la montée. Ça s’est construit et c’est une grosse fierté de ramener Lens en Europe. »…

TM, à Bollaert pour SOFOOT.com