Haise s’explique sur le fiasco Spierings au RC Lens

Olele, olala…

C’était l’un des transferts intra-Ligue 1 les plus attendus, mais l’arrivée de Stijn Spierings au RC Lens a tourné (très) court. Sa saison plus que remarquée à Toulouse lui avait permis de s’ouvrir les portes du Pas-de-Calais pour rejoindre une équipe qualifiée en Ligue des champions. Après seulement trois entrées et une titularisation chaotique, le Néerlandais a fait le voyage dans le sens inverse pour être accueilli dans la Ville rose comme une rockstar ce mercredi, en qualité de joker. En conférence de presse, Franck Haise est revenu sur cette erreur de casting : « C’est un bon joueur, il n’y a pas de discussion par rapport à ça. Après, il faut que ça matche mutuellement sur les principes de jeu et ça s’est révélé difficile. » …

EL pour SOFOOT.com