Haise répond aux supporters niçois

L’ignorance est le meilleur des mépris. Particulièrement ciblé par les supporters niçois lors de l’avant-match par des sifflets, des chants ainsi que des banderoles, Franck Haise a répondu à l’hostilité de l’Allianz Riviera en conférence de presse.

Une rencontre surtout marquée par la prolongation de la bonne série rennaise

« Je n’ai eu que des bons moments aujourd’hui avec les gens avec qui j’ai travaillé, avec qui j’ai partagé, dirigeants, joueurs, staff. Le reste, je n’y prête pas beaucoup d’importance. Ceux qui me connaissent, ce sont ceux qui ont travaillé avec moi », a précisé le coach rennais à l’issue de la rencontre.…

LB pour SOFOOT.com